Marangozdan iş yerine giren hırsıza not: Kabloları kesip çalma, hafta sonu gel para verelim
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İspat Cami Mahallesi, Ethem Koç, Keşan, Güncel

Marangozdan iş yerine giren hırsıza not: Kabloları kesip çalma, hafta sonu gel para verelim

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, marangoz Ethem Koç (50), iş yerine girip, kabloları çalan hırsız için kapıya, 'Kablo hırsızı arkadaş, dükkana girip kabloları kesip çalma. Her hafta sonu gel, 5 dükkan sana 50'şer lira vereceğiz' yazısı astı.

09.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:43
Marangozdan iş yerine giren hırsıza not: Kabloları kesip çalma, hafta sonu gel para verelim

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, marangoz Ethem Koç (50), iş yerine girip, kabloları çalan hırsız için kapıya, 'Kablo hırsızı arkadaş, dükkana girip kabloları kesip çalma. Her hafta sonu gel, 5 dükkan sana 50'şer lira vereceğiz' yazısı astı. Koç, iş yerindeki yazıhanesinin kapısına ise tahta çaktı.

İspat Cami Mahallesi'ndeki Keşan Küçük Sanayi Sitesi 25'inci blokta 16 yıldır marangozluk yapan Ethem Koç'a ait iş yerine giren kimliği belirsiz hırsız, 800 lira değerindeki elektrik kablosunu çaldı. Aynı blokta yer alan 3 ayrı iş yerinden de farklı zamanlarda 5 hırsızlık olayı yaşandı.

Ethem Koç, hırsıza, iş yerinin sürgülü demir kapısına, 'Kablo hırsızı arkadaş, dükkana girip kabloları kesip çalma. Her hafta sonu gel, 5 dükkan sana 50'şer lira vereceğiz' yazısı astı. Ayrıca yazıhanesinin kapısına tahta çaktı.'TEPKİ İÇİN BÖYLE BİR YAZI YAZDIM'

Ethem Koç, aynı blokta yer alan 3 iş yerine de son 1, 5 ayda 5 kez hırsız girdiğini ve elektrik kablolarının çalındığını anlatarak, "Genelde marangoz ve plastikçi dükkanlarına giriyor. Sadece kabloları çalıyor. Başka bir şey almıyor. Polis çağırdım ancak henüz herhangi bir şey çıkmadı. Demir parmaklıklar yaptırdık. Komşularım da yaptırdı. Ama en son komşumun demir tellerini kesip içeri girmişler. Bu kabloları yakıp içindeki bakırı hurdacılara satıyorlar. Hurdacıların bu bakırı almamaları lazım. Ben de tepki için böyle bir yazı yazdım. Ben parasını veririm. Gelip kabloları çalmasın" dedi.

   


Kaynak: DHA

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