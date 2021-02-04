Marangoz ustası, 17 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü (2)
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Marangoz ustası, 17 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü (2)

04.02.2021 19:59 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:02
Marangoz ustası, 17 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü (2)

TUTUKLANDI MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kendisini hırsızlık yapmakla suçlayan marangoz ustası babası Mehmet Uzşener'i çıkan tartışmanın ardından kalbinden bıçaklayan F.U. çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürmek suçundan' tutuklandı.

TUTUKLANDI 

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kendisini hırsızlık yapmakla suçlayan marangoz ustası babası Mehmet Uzşener'i çıkan tartışmanın ardından kalbinden bıçaklayan F.U. çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürmek suçundan' tutuklandı. Olay esnasında evde bulunan Mehmet Uzşener'in diğer oğlu H.U. (13) tanık olarak ifadesi alındıktan sonra Muğla Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi. Oğlu tarafından öldürülen Mehmet Uzşener'in boşandığı eşinin Kilis'ten yola çıktığı ve Marmaris ilçesine geldiğinde Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen H.U.'nun velayetini alacağı öğrenildi. Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi devam eden Mehmet Uzşener'in işlemleri ardından akrabaları tarafından alınarak Gaziantep'e defin edileceği bildirildi.Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),


Marangoz ustası, 17 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü (2)
Marangoz ustası, 17 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü (2)
Marangoz ustası, 17 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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