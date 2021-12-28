Marangoz sırtına saplanan şerit testereyle hastaneye getirildi - Haberler
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Marangoz sırtına saplanan şerit testereyle hastaneye getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te, marangoz Hasan Akyol sırtına saplanan şerit testereyle hastaneye getirildi.

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te, marangoz Hasan Akyol sırtına saplanan şerit testereyle hastaneye getirildi. Hastaneye gelen itfaiyecilerin, şerit testerenin bir kısmını kesmesinin ardından Akyol ameliyata alındı.

İzmit'te marangoz Hasan Akyol atölyede çalıştığı sırada sırtına şerit testere saplandı. Mesai arkadaşları, Hasan Akyol'u, Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Hastanenin acil servisine alınan Akyol'un sırtındaki şerit testerenin kesilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istendi. Acil servise gelen itfaiye ekibi, Akyol'un sırtına saplanan testerenin bir kısmını makine ile kesti. Akyol daha sonra vücudunda kalan şerit testerenin geri kalan kısmının çıkarılması için ameliyata alındı.

Marangoz sırtına saplanan şerit testereyle hastaneye getirildi

Marangoz sırtına saplanan şerit testereyle hastaneye getirildi

Marangoz sırtına saplanan şerit testereyle hastaneye getirildi

Marangoz sırtına saplanan şerit testereyle hastaneye getirildi

Marangoz sırtına saplanan şerit testereyle hastaneye getirildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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