Manzara için çıktığı dağda mahsur kalan kişiyi AFAD kurtardı
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Manzara için çıktığı dağda mahsur kalan kişiyi AFAD kurtardı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kar manzarası fotoğrafı çekmek için çıktığı dağlık alanda dönüş yolunu kaybederek mahsur kalan kişi kurtarıldı.

12.02.2020 00:54 | Son Güncelleme: 12.02.2020 00:54
Manzara için çıktığı dağda mahsur kalan kişiyi AFAD kurtardı

'nin ilçesinde kar manzarası fotoğrafı çekmek için çıktığı dağlık alanda dönüş yolunu kaybederek mahsur kalan kişi kurtarıldı.


Çamlaraltı Mahallesi Zeytinköy mevkisine doğru bisikletiyle kar manzarası fotoğraflamak için giden Ş.K (22), bir süre sonra yolunu kaybetti.

Yaklaşık 5 saat dağlık alanda mahsur kalan Ş.K, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Olay yerine yönlendirilen ekiplerince ulaşılan genç, merkeze indirildi.


Ş.K'nın donma tehlikesi geçirdiği ve tedavisi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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