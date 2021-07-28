Manyas'ta yeni jandarma komutanı göreve başladı
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Manyas'ta yeni jandarma komutanı göreve başladı

Manyas'ta yeni jandarma komutanı göreve başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manyas İlçe Jandarma Komutanı Erdinç Boztepe'nin Gümüşhane İl Jandarma Alay Komutanlığı emrine atanmasıyla boşalan göreve atanan Ütğm. Mevlüd Taş görevine başladı.

Manyas İlçe Jandarma Komutanı Erdinç Boztepe'nin Gümüşhane İl Jandarma Alay Komutanlığı emrine atanmasıyla boşalan göreve atanan Ütğm. Mevlüd Taş görevine başladı.

Manyas İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Erdinç Boztepe'nin Gümüşhane İl Jandarma Alay Komutanlığı emrine atanmasıyla boşalan göreve atanan Ütğm. Mevlüd Taş görevine başladı. İki yıl Diyarbakır-Lice İlçe Jandarma komutanı olarak görev yapan Mevlüd Taş, bir yıl önce Bandırma Kapalı Cezaevi Tabur Komutanlığında Bölük Komutanı iken Manyas İlçe Jandarma Komutanı olarak atandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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