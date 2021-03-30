Manyas'ta" öncelik hayatın, öncelik yayanın" etkinliği
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Manyas'ta" öncelik hayatın, öncelik yayanın" etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Manyas'ta' öncelik hayatın, öncelik yayanın' etkinliği

Balıkesir'in Manyas ilçesinde ilkokul öğrencileriyle birlikte "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliği düzenlendi.

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Balıkesir'in Manyas ilçesinde ilkokul öğrencileriyle birlikte "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliği düzenlendi.

Manyas İstiklal İlkokulu önünde gerçekleşen etkinlikte Manyas Kaymakam Vekili Fatih Yıldız, Manyas Emniyet Amiri Enes Dündar ve Manyas İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Erdinç Boztepe, okul önünde bulunan yaya geçidi çizgilerini kırmızı renkle boyayarak "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" mesajı verdi. Okul çıkış saatine kadar yaya geçidinde denetim yapan trafik ekipleri buradan geçen sürücülere yaya ve okul geçitlerinde geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeleri gerektiğini söyledi.

Okul çıkış zilinin çalmasıyla birlikte sokağa akın eden öğrencilerle uygulamalı eğitim yapan Manyas Kaymakam Vekili Yıldız ve beraberindeki heyet öğrencilerin ve sürücülerin trafikte nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

İlçe Kaymakam Vekili Fatih Yıldız, yaya geçişi önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırmak adına İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Öğrencilerimizle birlikte yaya geçidinden geçerek onlara yaya geçitlerinden nasıl geçilmesi, nelere dikkat edilmesi konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. Aynı şekilde araç sürücülerimize yaya geçitlerinin bulunduğu alanlardan geçerken yavaşlamaları ve yayalara öncelik tanımaları konusunda uyarılarda bulunarak bilgilendirici broşürlerimizi dağıttık. Yapılan uygulamalarla araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi ve oluşabilecek kazaların önüne geçilmesini amaçlıyoruz" dedi.

Etkinliğe Manyas Kaymakam vekili Fatih Yıldız, Manyas İlçe Emniyet Amiri Enes Dündar, Manyas İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Erdinç Boztepe, trafik polisleri ve daire amirleri katıldı. - BALIKESİR

Manyas'ta' öncelik hayatın, öncelik yayanın' etkinliği
Manyas'ta' öncelik hayatın, öncelik yayanın' etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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