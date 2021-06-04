Manyas'ta gençlere "kendini bilen lider " konulu program
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Manyas'ta gençlere "kendini bilen lider " konulu program

Manyas'ta gençlere 'kendini bilen lider ' konulu program
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manyas Gençlik Merkezi Değerler Atölyesi tarafından gençlere yönelik bir program düzenlendi.

Manyas Gençlik Merkezi Değerler Atölyesi tarafından gençlere yönelik bir program düzenlendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde görev yapan Doç. Dr. Gürkan Ergen tarafından "Kendini Bilen Lider "konulu bir program düzenlendi. Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız'ın da katıldığı programda açılış konuşmasını yapan Yıldız, salgından dolayı uzun süredir gençlerle bir araya gelemediklerini bu tür etkinlikleri salgın sonuçlanana kadar kısıtlı sayıda katılımla da olsa devam ettirmek arzusunda olduklarını söyledi. Daha sonra programa konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Ergen, gençlere hitaben liderlik konusunda geniş kapsamlı olarak konuşurken, gençlerin sorularını da yanıtladı. Konuşma sonrası Kaymakam Yıldız katılımlarından dolayı Doç. Dr. Ergen ve katılımcı gençlere teşekkür etti. - BALIKESİR

Manyas'ta gençlere 'kendini bilen lider ' konulu program
Manyas'ta gençlere 'kendini bilen lider ' konulu program

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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