Manyas'ta bir mahalle karantina altına alındı
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Manyas'ta bir mahalle karantina altına alındı

İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN ÖZAYDIN - Haberler | Güncel

Manyas'ta bir mahalle karantina altına alındı Manyas ilçesinin kırsal Eşen Mahallesi Kovid-19 salgınından dolayı karantina altına alındı.

Manyas'ta bir mahalle karantina altına alındı

BALIKESİR - Manyas ilçesinin kırsal Eşen Mahallesi Kovid-19 salgınından dolayı karantina altına alındı.

Manyas İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla üç hanenin karantina altına alındığı Eşen Mahallesi bu geceden itibaren mahalle olarak karantina altına alındı. Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kırsal Eşen Mahallesinde Kovid-19 vakalarının artması ve çok sayıda temaslı bulunması nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 21.00'dan itibaren karantina altına alınmasına karar verdi. İlçe Jandarma Komutanlığı Eşen Mahalle girişinde gerekli takip ve denetimleri gerçekleştirirken, mahalleye giriş, çıkışlar yasaklandı.

Manyas'ta bir mahalle karantina altına alındı
Manyas'ta bir mahalle karantina altına alındı
Manyas'ta bir mahalle karantina altına alındı
Manyas'ta bir mahalle karantina altına alındı
Manyas'ta bir mahalle karantina altına alındı
Manyas'ta bir mahalle karantina altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN ÖZAYDIN

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