Manyas'ta ayı, arı kovanlarına zarar verdi
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Manyas'ta ayı, arı kovanlarına zarar verdi

Manyas'ta ayı, arı kovanlarına zarar verdi
Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Koçoğlu Mahallesi'nde bir ayı, bal dolu kovanlara zarar verdi.

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Koçoğlu Mahallesi'nde bir ayı, bal dolu kovanlara zarar verdi.

Şahbalı mevkisindeki kovanlarını kontrol eden Mehmet Çelik, 7 kovanın talan edildiğini gördü.

Çevrede araştırma yapan Çelik, bir ayının ayak izlerine rastladı.

Arıcının zararının yaklaşık 20 bin lira olduğu öğrenildi.

Manyas'ta ayı, arı kovanlarına zarar verdi
Manyas'ta ayı, arı kovanlarına zarar verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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