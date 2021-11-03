Manyas'ın yeni otogarının açılışı yapıldı

BALIKESİR (AA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından Manyas'ta yapımı tamamlanan otogar, düzenlenen törenle kullanıma açıldı.

Açılış töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, toplu taşımanın önemi gittikçe arttığını söyledi.

Büyükşehir olmanın sorumluluğunun yüksek olduğunu dile getiren Yılmaz, "Açılış yapmaya yetişemiyoruz, demek ki iki yılda arkadaşlarımızla birlikte çok işler yapıyoruz." diye konuştu.

Manyas Şoförler Odası Başkanı Aslan Pilaz da yeni yapılan otogarla ilçenin büyük bir eksikliğinin giderildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından, dualar eşliğinde kurban kesilerek Manyas otogarının açılışı yapıldı.

Manyas otogarı, toplam 7 bin metrekareden oluşuyor. 300 metrekare kapalı alana sahip olan otogarda, 8 perondan yer alıyor. Otogarda, 108 metrekare kapalı, 70 metrekarelik açık sosyal yaşam alanı bulunuyor.

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