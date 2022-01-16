Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçı aranıyor
AA / Süleyman Özaydın - Haberler | Güncel
Balıkesir'de Manyas Gölü'ne açıldıktan sonra kaybolan balıkçının bulunması için çalışma başlatıldı.
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Manyas Gölü'ne açıldıktan sonra kaybolan balıkçının bulunması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, balıkçılıkla geçimini sağlayan Osman Arı (61), Manyas'ın kırsal Hamamlı Mahallesi'nden Manyas Gölü'ne açıldı.
Arı'nın akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, Arı'nın kayığını gölde kamışların kıyısında çalışır halde buldu.
Kayığın yakınlarında Osman Arı'ya ulaşamayan ekipler kayıp kişinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
AA / Süleyman Özaydın - Son Dakika Haberleri