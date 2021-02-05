Manuel diş fırçası ile elektronik diş fırçası arasında performans farkı var mı?
05.02.2021 15:22 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:31
Diş Hekimi Buğra Can Çakır, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Çakır, diş sağlığıyla ilgili birçok konuda merak edilen soruları yanıtladı.
Haberler.com, YouTube kanalında birbirinden renkli konukları ağırlamaya devam ediyor. Stüdyomuza konuk olup Didar Yalçın'ın sorularınıyanıtlayan Diş Hekimi Buğra Can Çakır, diş bakımının vazgeçilmez parçası diş fırçalarına özellikle değindi. Çakır, çok merak edilen bir soruyu da videomuzda yanıtladı; "Manuel diş fırçası ile elektronik diş fırçası arasında performans farkı var mı?"