Mantardan zehirlenen kişi ambulans helikopterle Trabzon'a götürüldü
Artvin'in Şavşat ilçesinde, yediği mantardan zehirlenen kişi ambulans helikopterle götürüldüğü Trabzon'da tedavi altına alındı.
21.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:57
Artvin'in Şavşat ilçesinde, yediği mantardan zehirlenen kişi ambulans helikopterle götürüldüğü Trabzon'da tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ilıca köyünde, sahurda mantar yiyen Tolga Kaya (26), sabah mide ve karın ağrısı şikayetiyle Şavşat Devlet Hastanesine başvurdu.
Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan Kaya için sevk kararı verilmesi üzerine Trabzon'dan ambulans helikopter gönderildi.
Kaya, helikopterle götürüldüğü Trabzon'da tedavi altına alındı.
Kaynak: AA