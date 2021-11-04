Mantar toplarken kaybolan kişi bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mantar toplarken kaybolan kişi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mantar toplarken kaybolan kişi bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde mantar toplarken kaybolan kişi, jandarma ekipleri tarafından yapılan arama sonucu bulundu.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde mantar toplarken kaybolan kişi, jandarma ekipleri tarafından yapılan arama sonucu bulundu.

Alınan bilgilere göre, Şapçıdede köyü, Bağlar Mevkii'ne mantar toplarken kayıp olan 76 yaşındaki Halil Şener eve dönmeyince yakınları tarafından güvenlik güçlerine haber verildi.

Jandarma ekipleri ve köylü vatandaşların yaptıkları arama faaliyeti sonrası yaklaşık 1 saatlik arama sonrası Şener, evinden 2 kilometre uzaklıkta ağaçlık alanda bulunarak ailesine teslim edildi. - KÜTAHYA

Mantar toplarken kaybolan kişi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Husumetlisini tokatlayıp, tabancayla vurdu! O anlar kamerada

Husumetlisini tokatlayıp, tabancayla vurdu! O anlar kamerada

 Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada

Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title