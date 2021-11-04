Mantar toplarken kaybolan kişi bulundu

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde mantar toplarken kaybolan kişi, jandarma ekipleri tarafından yapılan arama sonucu bulundu.

Alınan bilgilere göre, Şapçıdede köyü, Bağlar Mevkii'ne mantar toplarken kayıp olan 76 yaşındaki Halil Şener eve dönmeyince yakınları tarafından güvenlik güçlerine haber verildi.

Jandarma ekipleri ve köylü vatandaşların yaptıkları arama faaliyeti sonrası yaklaşık 1 saatlik arama sonrası Şener, evinden 2 kilometre uzaklıkta ağaçlık alanda bulunarak ailesine teslim edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet