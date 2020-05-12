Mantar toplarken kayalıklardan düşen yaşlı kişi kurtarıldı Erzincan'da mantar toplamak istediği sırada kayalıklardan düşerek yaralan kişi, UMKE ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan'da mantar toplamak istediği sırada kayalıklardan düşerek yaralan kişi, UMKE ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Üzümlü ilçesine bağlı Bulanık köyü yakınlarında arkadaşları ile yağan yağmurun ardından arazide mantar toplamak isteyen Müslüm Toprak (66), zeminin kaygan olması nedeniyle kayalıklardan düştü.

Yanında bulunan arkadaşları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine varan sağlık ekipleri ise arazinin sarp olması nedeniyle UMKE ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kayalıklara düşen Müslüm Toprak'ı bulunduğu yerden çıkararak ambulansla Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan Toprak'ın ayağının kırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA