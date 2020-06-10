Mantar toplarken karşısına çıkan 3 ayıyı cep telefonuyla görüntüledi SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde, arkadaşıyla birlikte mantar toplamaya giden İlker İncir'in karşısına, ormanlık alanda 3 ayı çıktı.

SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde, arkadaşıyla birlikte mantar toplamaya giden İlker İncir'in karşısına, ormanlık alanda 3 ayı çıktı. İncir, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz Göl'e arkadaşıyla birlikte mantar toplamaya giden İlker İncir, bu sırada 3 ayıyla karşılaştı. Ayıları gören İncir ve arkadaşı, büyük şaşkınlık yaşarken o anları cep telefonu ile görüntüledi. Bir süre daha bölgede gezinen ayılar, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA