Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
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Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu

Kütahya'da mantar toplamaya giden vatandaşlarımızın yoluna kurulan çivili tuzak, sosyal medyada büyük tepki çekti. Olaya Kütahya Valiliği el koyarken emniyet ekipleri de tuzağı kuran kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
20.06.2020 08:02 | Son Güncelleme: 20.06.2020 08:55

Kütahya'nın Emet ilçesinde, mantar toplamaya giden vatandaşlara çivili tuzak haberi ve sosyal medya paylaşımlarına lişkin Kütahya Valiliği'nden basın açıklaması geldi.

"4 VATANDAŞIMIZIN ARAÇ LASTİĞİ ZARAR GÖRDÜ"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın organları ile sosyal medyada yer alan 'Kütahya'da mantar toplamaya giden vatandaşa ölüm tuzağı kuruyorlar' haberi üzerine Emet Kaymakamlığımız tarafından gerekli incelemeler yapılmış ve tedbirler alınmıştır. Bölgede jandarma ekiplerimiz tarafından yapılan araştırmada 4 vatandaşımızın araç lastiğinin zarar gördüğü tespit edilmiş, mağdur olan vatandaşlarımızla görüşülmüş ve şikayetçi olmadıkları öğrenilmiştir.

Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu

BÖLGEYE FOTOKAPAN YERLEŞTİRİLDİ

İğdeköy orman yolu, İl Özel İdaresi ekiplerimiz tarafından temizlenip yeniden vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olup olayın tekrarının önlenmesi ve kişi yada kişilerin tespit edilmesi için bölgeye fotokapan yerleştirilmiştir. Bölgede jandarma ekiplerimizin kontrolleri sıklaştırılmış, çivileri yerleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir "

Kaynak: İHA

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