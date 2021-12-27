Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu sahneye çıktı! Birlikte meşhur türküyü seslendirdiler - Haberler
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Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu sahneye çıktı! Birlikte meşhur türküyü seslendirdiler

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla sahneye çıktı. "Ankara'nın Taşına Bak" türküsünü birlikte seslendiren iki başkan, izleyenlere renkli anlar yaşattı.

İstanbul, Ankara, Muğla, Antalya, Adana, Eskişehir, Aydın, Mersin, Tekirdağ ve Hatay'ın Chp'li belediye başkanları başkentte toplandı. CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelen 10 büyükşehir belediye başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüştü. Bu toplantı nedeniyle Ankara'da bulunan CHP'li başkanlar, sahnede türkü de söyledi.

BİRLİKTE SAHNEDEYDİLER

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Uyan uyan Gazi Kemal, güzel günler yakında." sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde; CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Mansur Yavaş birlikte sahneye çıktı.

ANKARA TÜRKÜSÜ'NÜ OKUDULAR

Ankara Türküsü'nü seslendiren belediye başkanları, ortaya renkli anlar çıkardı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu sahneye çıktı! Birlikte meşhur türküyü seslendirdiler

Servet Uzun
Servet Uzun
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