Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı için açıklama: Adımın öne çıktığını biliyorum, bu gurur duyulacak bir şey - Haberler
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Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı için açıklama: Adımın öne çıktığını biliyorum, bu gurur duyulacak bir şey

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı için açıklama: Adımın öne çıktığını biliyorum, bu gurur duyulacak bir şey

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adının cumhurbaşkanlığı seçimlerinde öne çıktığını bildiğini söyleyen Yavaş, "Bu gurur duyulacak bir şey. Bu da hizmetlerimizin vatandaşlarımız tarafından takdir edildiği anlamına geliyor. Ancak şu anda böyle bir düşüncem yok" ifadelerini kullandı.

World Mayor'da 2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü finalistleri arasında gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisine oy verenlerin sorularını yanıtladı.

"ADIMIN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE ÖNE ÇIKTIĞINI BİLİYORUM"

Mansur Yavaş'a en çok yöneltilen sorulardan birisi Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili oldu. T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre Yavaş, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili soruya, "Adımın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde öne çıktığını biliyorum. Bu gurur duyulacak bir şey. Bu da hizmetlerimizin vatandaşlarımız tarafından takdir edildiği anlamına geliyor. Ancak şu anda böyle bir düşüncem yok.

"HALKIMIZIN SEVGİSİNE VE GÜVENİNE LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı çok değerli bir makam ve halkım kendilerine hizmet etmem için beni seçti. Şu anda görevimizi büyük bir motivasyonla yapıyoruz ve halkımızın sevgisine ve güvenine layık olmaya çalışıyoruz. Öncelikle Ankara için bir başarı hikayesi yazmamız gerekiyor ve bunu da şu anda vatandaşlarımızla el ele vererek gerçekleştiriyoruz" diyerek yanıt verdi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Haber: Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı için açıklama: Adımın öne çıktığını biliyorum, bu gurur duyulacak bir şey - Haberler
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