Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum

Haber Global televizyonunun canlı yayınına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gündeme dair soruları yanıtladı. Göreve geldikten sonra makam araçlarını sattığını 70 milyon TL civarında tasarruf yapıldığını, kendisinin ise minibüsle seyahat ettiğini belirten Yavaş, "Makam araçlarımı sattım. Kendim minibüsle gelip gidiyorum. Sadece havaalanına giderken ve İstanbul'a gelirken Vakıfbank'a ait Mercedes ile geldim. Makam araçlarını satarak 70 milyon civarında tasarruf ettik" ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Şunu kabul etmemiz lazım. Çocukların ayrı bir dünyaları var. İnternet, oyun bununla büyüyorlar. Dolayısıyla konuşulan bir z kuşağı vardır. Bunlarda kendi kendilerine vakit geçiriyorlar. Birbirleriyle tanışmasalar da. Pelin diye bir kızımız var fenomen. Bakıyorum twitterdan mesaj geliyor. Bir fotoğraf koymuş, sol omzuma oturmuş bana bakıyor. Sağ omzuma koymuş bana bakıyor. Eğilmiş bana bakıyor. Beni gör der gibi. Gördük bizde onu.

Pelin aracılığıyla Twitch'i duyduk. Daha sonra bizim sosyal medya ekibi de onu fark etti. Daha sonra da katıldık. Pelinle siyasetçi gibi değil de günlük konuştuk. Ne yapıyorsun, gününüz nasıl geçiyor? gibisinden. Şimdi de twitterdan takip ediyorum. 360 bin civarında anlık izleyen oldu. 20 bin lira topladı Pelin. Onu da Yeşil Ankara Projesine bağışladı. Ankara'nın 5 yerinde ağaçlandırma yapıyoruz. Buna da halkın katılmasını sağlıyoruz. Böyle bir kampanya yapıyoruz.

1,5 YILLIK İCRAATLERİ

15 bin öğrenciye eğitimde fırsat tanıyorsunuz. Bunu görmek belediyeciliktir. Yine sosyal yardım alan ailelerin 30 bin öğrencisine ayda 10 gb 3 ay müddetle internet verdik ki bu çocuklar okusun diye. Belediyecilik budur. Ücretsiz verdik. YKS'ye zam geldi. Aynı gün yardım alanların YKS ücretlerini biz ödedik. Polatlı'nın suyu için 550 milyon liralık ihale yaptık. Bunlar aşağı yukarı 1, 1.5 milyon nüfusu ilgilendiriyor.

Mamak- Gölbaşı arasına bir hat değiştiriyoruz. 675 bin kişiyi ilgilendirecek. Oralarda su olduğu halde yükseklere su çıkmıyor. En az 200 küsur köyde kanal açıktan akıyor. Bunlar mikrop saçıyor, burası başkent. ASKİ suyu yıllarca pahalı sattı diye eleştirirdik. Mustafa Tuna döneminde yüzde 50 indirildi. Ve 5 liraya indi. 2 yıldır tüm maaliyetlerin artmasına rağmen 5 lira olarak devam ediyor. Eskiden olsa 10 lira olacaktı. Ankara halkından 4 kat trilyon para çıkmış olacaktı.

Pandemi ortamıyla beraber 330 bin kişiye gıda yardımı yaptık. Onun haricinde de ne kadar esnaf varsa herkese bir şekilde ulaştık. Kiminin su faturasını ödedik. Kimse kimseyi görmeden Ankara'da 50 bin kişi yardım yaptı. IBANlarını yayınladık. Binlerce kişi bakkallarda veresiye defterleri kapattı.

Konutkent köprülü kavşağını yaptık. 18 milyon liraya mal oldu. Başkent Üniversitesi köprülü kavşağını 9 milyon liraya yaptık. Türk Kızılay'ına iki tane köprülü kavşak yaptık 25 milyon liraya. Sincan OSB köprülü kavşağı 19 milyon lira. Sincan Yenikent yolu 28 milyon lira.... Bunlar belediyenin asli görevi olduğu için bunları hiç kimse proje olarak saymıyor. Bana göre asıl proje o.

"ÇILGIN PROJEM FALAN YOK"

Benim çılgın projem falan yok. Ben yüzde 3'ü bina olan Ankara'nın yüzde 97'si boş arazi olan Ankara'nın en az yüzde 50'sine tarım yapılabileceğini görüyorum. Teşvik ediyorum. Her yönüyle Ankara'da herkese bir şekilde dokunuyoruz. Garsonları görüyoruz. 16 bin kişiye 3 ay müddetle 500+150 lira ekmek parası gönderdik. Biz verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Reklam yapmıyoruz. Her yaptığımız projenin karşısına şu kavşak şu kadar liraya mal olmuştur diyoruz. Yaptığımız her şeyi şeffaf bir şekilde açıklıyoruz. İnternet sitesinde yaptığımız tüm harcamaları yayınlıyoruz. 1250 tane ihalemiz bugün youtube da canlı olarak yayınlandı. Bunları herkesten önce Türkiye'ye ben getirdim.

"İHALELERİ CANLI YAYINLAMAK"

O da benim fikrimdi. Açık olacaksın. İnsanlara yalan söylemeyeceksin. Hataysa benim hatam diyeceksin. İyi yapıyorsanız da insanlar onu görecek. Çünkü biz memuruz. Ben kendi paramı değil insanların parasını harcıyorum. Bütçe hazırlarken 550 tane kuruluşa yazı yazdık. Her şey internet sitemizde mevcut. 2 milyar 235 milyon lira borç ödedik bu arada.

"BELEDİYE BİNASINDA RESMİM YOK"

Belediye binasında kendi fotoğrafımı yasakladım. Genelge yayınladım bu konuyla alakalı. Atatürk'ün fotoğrafı var, Cumhurbaşkanı'nın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı var. Benim yok.

"GÖKÇEK DAHİL HERKESİN BAŞKANI"

Ben neysem oyum. Siyasi geçmişimizi inkar etmedik. Ben şu anda Millet ittifakının belediye başkanıyım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıyım. Şu an rozetsiz bir biçimde işimi devam ettiriyorum. Siyasi düşünce ve duygumu işime katmıyorum. Ben Gökçek dahil herkesin belediye başkanıyım şu anda.

"MAAŞIMI BAĞIŞLAMADIM"

Maaşımı bağışladığımın aslı yok. Beni övmek için bazen böyle şeyler yapıyorlar. Ben kredi çektim. Maaşımı aylık taksitlere bağladım. Bunun bir miktarını İngiltere'deki kızıma ev alması için gönderdim. Bir kısmı bende duruyor. Taksit taksit ödüyorum. Ayrıca fuar alanından da maaş aldığımız için o bana yetiyor.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HEDEFİM YOK"

Ortaya siyasi bir figür gibi çıkmadım. İnsanları kucaklayan, rakiplerini rahatsız etmeyen, işine odaklı olunca. Adam işini yapıyor oluyor. Demekki insanların aradığı buymuş. Yaptıklarımız insanların hoşuna gitti. Onlara odaklandık. Ondan dolayı konuşulduğunu düşünüyorum."