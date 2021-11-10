Mansur Yavaş'ın kardeşinin cenaze töreninden dönen Akşener'in konvoyunda kaza

Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'ın cenazesinden dönen İyi Parti konvoyunda kaza meydana geldi.

KAZADA YARALANAN OLMADI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in aracı ile bir koruma aracı, yola aniden çıkan bir köpek yüzünden yoldan çıktı. Parti kaynakları, kazada yaralanan olmadığını aktardı.

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