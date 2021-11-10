Mansur Yavaş'ın kardeşinin cenaze töreninden dönen Akşener'in konvoyunda kaza
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'ın cenaze töreninden dönen İYİ Parti lideri Akşener'in konvoyunun geçtiği sırada yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran şoför, konvoydaki başka araca çarptı. Kazada yaralanan herhangi bir kimsenin olmadığı öğrenildi.
Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'ın cenazesinden dönen İyi Parti konvoyunda kaza meydana geldi.
KAZADA YARALANAN OLMADI
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in aracı ile bir koruma aracı, yola aniden çıkan bir köpek yüzünden yoldan çıktı. Parti kaynakları, kazada yaralanan olmadığını aktardı.
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