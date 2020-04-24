Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
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Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan ayında kimsesi olmayan ve evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarla birlikte dar gelirli aileler için yardım kampanyası başlattı. "Ankara'da bir iftar da benden" başlıklı kampanyaya 15 TL karşılığında yardım yapılabiliyor.

24.04.2020 08:53 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:07

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, evinde yemek yapacak kimsesi olmayan ve evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarla birlikte dar gelirli aileler için, Ramazan dolayısıyla yardım kampanyası başlattı.

Mansur Yavaş'ın "Ankara'da bir iftar da benden" başlıklı kampanyasında (iftarver.com) adresi aracılığıyla, 15 TL karşılığında iftar paketi yardımı yapılabiliyor.

"6 MİLYON TEK YÜREK OLUYOR"

Mansur Yavaş, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yardım kampanyası için, "6 Milyon Tek Yürek oluyor, iftar sofrasında buluşuyor. Mübarek Ramazan ayının bereketini birlikte paylaşıyor, iftarda ekmeğimizi bölüşüyoruz. Beraber olacağımız nice iftar sofralarında görüşmek dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
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