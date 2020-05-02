Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
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Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak

Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
02.05.2020 08:37 | Son Güncelleme: 02.05.2020 08:44

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, verdiği bir röportajda, "Belediye başkanının başarısı asfaltla, betonla değil, insanımızı yemeksiz bırakmamakla ölçülür. Önceliğimiz vatandaşımızı aç-açık bırakmamak" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, verdiği röportajda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve ABB'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı ekonomik önlemlerden bahsetti. Vatandaşı aç-açık bırakmamanın öncelikleri olduğunu belirten Başkan Yavaş, kampanyalardan ve yardımlardan bahsetti.

KOVID-19'A KARŞI VERESİYE DEFTERLERİ ÇALIŞMASI

Kovid-19 salgını sonrası yardım kampanyası başlatan ancak İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerin yardım toplamasını engelleyen genelge yayımlamasıyla birlikte bağış hesaplarına bloke konulan Yavaş, "'Belediye olarak ne yapabiliriz?' derken, durumu iyi olanların, bakkala olan borcunu ödeyemeyen vatandaşların hesaplarını kapatmalarını öngördük. Ekipler oluşturuldu. Bu konuda duyurular yapıldı" dedi.

Kampanyanın büyük ilgi gördüğünü söyleyen Yavaş, "Bulunduğum sitede aramızda para toplayıp Ulubey, Solfasol mahallerine gidip bakkal bakkal dolaşıp veresiye defterini kapattık" şeklinde konuştu.

"ÖNCELİĞİMİZ, AÇ-AÇIK BIRAKMAMAK"

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Yavaş, bir belediye başkanının başarısının asfalt ya da betonla ölçülmeyeceği görüşünde. Yavaş, konuyla ilgili fikirlerini şu şekilde ifade etti: Belediyenin bazı ihalelerini kıstık. Asfalt dökmesek, beton sermezsek de olur. Asfalt, beton yenmez. Belediye başkanının başarısı asfaltla, betonla değil, insanımızı yemeksiz bırakmamakla ölçülür. Önceliğimiz vatandaşımızı aç-açık bırakmamak. İnsanımız akşam yatağına aç girmemeli.

Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak

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