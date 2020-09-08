Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyesinin iddiasını açtığı telefonla çürüttü
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Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyesinin iddiasını açtığı telefonla çürüttü

AK Partili meclis üyesinin berberlere verilen sözlerin tutulmadığı yönündeki iddiasına açıklık getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Berberler Odası Başkanı'nı arayıp sesini mikrofona vererek iddiayı çürüttü.

08.09.2020 10:40 | Son Güncelleme: 08.09.2020 10:50

Ankara Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi'nin Meclis toplantısı sırasında AK Partili meclis üyesinin "Berberlere verilen destek sözü tutulmadı" iddiası üzerine açıklama yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, Berberler Odası Başkanı'nı arayıp sesinimikrofona vererek iddiayı çürüttü.

Yavaş, kendilerine bin 896 berberin başvuru yaptığını, bunlardan durumu uygun görülen bin 807 berbere 500'er lira nakdi yardımın ivedi şekilde yapıldığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından AK Parti grubu, Ankara'da 3 bin 377 berber olduğunu, yardımların siyasi parti gözetilerek dağıtıldığını iddia etti.

YARDIM VERİLERİNİ AÇIKLADI

Bunun üzerine yapılan yardım verilerini açıklayan Yavaş, aynı zamanda Berberler Odası Başkanını da arayıp, yardımların nasıl ve kaç kişiye yapıldığını anlatmasını istedi.

Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyesinin iddiasını açtığı telefonla çürüttü

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