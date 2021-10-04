Manolya Onur kimdir? Manolya Onur neden öldü?

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MANOLYA ONUR KİMDİR?

Doğum tarihi: 1955, Türkiye

Ölüm tarihi ve yeri: 25 Ekim 2017 Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Manolya Onur (önceden "İmparatorluk Prensesi ve Kraliçesi" Prenses Çabbe Begüm Sahiba Manolya-i Nur, Osmanlı İmparatorluğu Prensesi ve Berar Prensesi) (1955; İstanbul - 25 Ekim 2017; İstanbul) ,Türk soylu kişilik ve eski güzellik yarışması katılımcısı olan modeldir.

1976 yılında Miss Turkey yarışmasında yarışmış ikinci gelerek Türkiye'yi 1976'da Miss Universe güzellik yarışmasında temsil etmiştir. Hindistan'ın Haydarabad kentinde soylu yönetici olan Mukarram Şah'ın üçüncü karısı olarak 1992'de onunla evlenmiş 5 yıl evli kalıp 1997'de ayrılmış bu evlilikten Prenses Nilüfer Şah adında bir kızı olmuştur. Kendisi son Osmanlı halifesi Sultan Abdülmecid Efendi'nin torunudur. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Manolya Onur, 1976'dan 1978 yılına kadar model olarak çalışmıştır. Fransa'da Paris Sorbonne Üniversitesi'nde öğrenim görerek İngilizce, Fransızca, Almanca ve Sanat Tarihi eğitimi dallarında 6 yıl eğitim alıp mezun olmuştur.

Güzellik yarışması organizatörü Süha Özgermi'nin ilk eşidir.

Manolya, Ağustos 1990'da Haydarabad nizanmı Mukerrem Şah ile İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda evlenmiş, H.E.H. adıyla bilinen prenses unvanını almış adı da Manolya-i-Nur Begüm Sahiba olmuştur. Evliliği boyunca Hindistan ve Avustralya'da yaşamını sürdüren Manolya Onur'un bu evlilikten 1991'de kızı Nilüfer Şah (Prenses Nilüfer) doğmuştur. Nizam olan eşinden 1993'te Cenevre, İsviçre'de boşanan Manolya Onur Türkiye'ye dönerek İstanbul'a yerleşmiş Osteoporoz Hasta Cemiyeti gibi hayır kurumları için çalışmalar yapmıştır.

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