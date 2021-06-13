Manken Özge Ulusoy'un estetikli hali takipçilerini şaşkına döndürdü
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Manken Özge Ulusoy'un estetikli hali takipçilerini şaşkına döndürdü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Manken ve sunucu Özge Ulusoy'un burnuna estetik yaptırdıktan sonraki hali dikkat çekti. Ulusoy'un yüzündeki büyük değişime takipçilerinden yoğum yağdı.

Manken ve sunucu Özge Ulusoy, yüzünde önemli bir değişikliğe gitti. Bugün kadar yüzüne herhangi bir müdahalede bulundurmadığını aktaran Özge Ulusoy, burun ucu ameliyatı olduğunu belirten Ulusoy, "Burnumdan burun ucu ameliyatı oldum. Birçoğunuz inanmasa da bu ilk ameliyatımdı. Hocam bence muazzam bir iş çıkardı" açıklamalarında bulunmuştu.

HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

Instagram hesabından yeni pozlarını yayınlayan 38 yaşındaki ünlü modelin son görüntüsü hayranlarını şaşkınlığa uğrattı.

"ÇOK DEĞİŞMİŞSİN"

Mavi bandanasıyla kamera karşısında poz veren Özge Ulusoy'un paylaşımı, "Çok değişmişsin, seni tanımakta zorlandım", "Fotoğraftaki sen olamazsın!", "Kim bu?" şeklinde yorum yağmuruna tutuldu.

"BOTOKS YAPTIRDIĞIMI SAKLAMIYORUM"

Yaklaşık bir yıldır iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Ulusoy, daha önce, "İyi yaş alıyorum demek ki, dikkat çekiyor. Ben bununla mutlu oluyorum. Sosyal medya hesabıma yaptırdığım her şeyi koyuyorum. İnsanların estetiği nasıl anladıklarına bağlı. Plastik cerrahi ise ben ameliyat olmadım ama hep söylüyorum botoks yaptırıyorum, dolgu yaptırıyorum. Zaten saklamıyorum, yaptırdığım doktorları da seve seve paylaşıyorum" demişti.

Manken Özge Ulusoy'un estetikli hali takipçilerini şaşkına döndürdü
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Manken Özge Ulusoy'un estetikli hali takipçilerini şaşkına döndürdü - Haberler Magazin
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