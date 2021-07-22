Manken Gizem Akbaş'ı döven eski sevgili adliyeye sevk edildi
Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eski sevgilisi manken Gizem Akbaş'ı tekme tokat döven Mücahit İsmail Ayta, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eski sevgilisi manken Gizem Akbaş'ı tekme tokat döven Mücahit İsmail Ayta, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mücahit İsmail Ayta (28), Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünün daveti üzerine geldiği Aile İçi Şiddet Büro Amirliğinde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı