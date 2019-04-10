Manken Didem Soydan ve Oyuncu Gonca Vuslateri Tarafını Seçti

Doritos'un yeni ürünü Risk 3.0'ın lansmanı önceki gün ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Gonca Vuslateri ve Didem Soydan'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Vuslateri ve Soydan tarafını seçti.

Renkli görüntülere sahne olan partide eğlence dünyasının popüler isimleri Öykü Çelik, Kemal Doğulu, Hazal Filiz Küçükköse, Mert Öğüt gibi isimler bir araya geldi.

"TÜRKİYE'DE CESUR KADININ KAVRAMININ KARŞILIĞIYIM"

Doğruluk mu cesaret mi? oyununda cesaret elçisi olan Didem Soydan: "Türkiye'de cesur kadın kavramına karşılık geldiğim için gurur duyuyorum. Cesaretin çok önemli olduğuna inanıyorum ve hayatı mümkün olduğunca her alanda cesur yaşıyorum." dedi.

"GERÇEKLER ACIDIR, DİLİMİN KEMİĞİ YOKTUR"

Gonca Vuslateri ise, "Ben doğruluk elçisiyim, herhangi bir soru sorduğunuzda mecburen doğru cevabı vermek zorundayım.İnsanlar beni dobralığımla bilir, tanır… Gerçekler acıdır hiçbir zaman gerçeklerden kaçmadım. Tanıyanlar çok iyi bilir dilimin kemiği de yoktur" dedi.