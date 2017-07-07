Manisaspor Mehmet Enes'le İmzaladı

TÜRKİYE 1'inci Ligi temsilcisi Manisaspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Mersin İdmanyurdu'nun stoperi Mehmet Enes Sığırcı'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Siyah beyazlı takım, bu arada Adana Demirspor'un kalecisi Emrullah Şalk ve Slovak Süper Lig ekiplerinden Spartak Tırnava'dan Boşnak orta saha oyuncusu Emir Haliloviç'le prensipte anlaştı. İki futbolcu imzaya beklenirken teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın transfer edilmesini istediği Axel Meye ile de anlaşma sağlandığı, eşinin doğum yapmasından sonra Manisa'ya gelerek mukavele imzalayacağı belirtildi.



Öte yandan altyapıdan yetişen ve 7 sezondur A takımda forma giyen Hakan Turan sözleşmesini tek taraflı feshetti. 24 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:



"10 yaşımda adım attığım bu kulübe benim dışımda gelişen olaylar yüzünden veda etmenin üzüntüsünü yaşamaktayım. İçimdekileri tam anlamıyla ifade etmek çok zor. Altyapıdan bugüne kadar üzerimde emeği olan hocalarımıza, yöneticilerimize, personelimize, Manisaspor'un vazgeçilmezleri olan Tarzanlarımıza teşekkür ederim. Manisasporla sözleşmem olmayabilir fakat gönlüm, yüreğim ve kalbim sizinle olacak."



- Manisa