Manisaspor'dan Kaleye Takviye

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor, kaleci Emrullah Şalk'ı bir yıllığına kadrosuna kattı.





Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tarık Almış Spor Tesisleri'nde düzenlenen törende geçen sezon Adana Demirspor forması giyen kaleci ile bir yıllık sözleşme imzalandı.





Kulüp başkanı Abdullah Mergen, en ihtiyaç duydukları mevkilerden birisi olan kaleye önemli bir ismi transfer ettiklerini belirterek, "İhtiyacımız doğrultusunda transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öncelikli transfer bölgelerimizden olan kaleye kamp öncesinde Emrullah'ı kazandırdık. Emrullah, süper ligde forma giydiği dönemde olsun, TFF 1. Lig'de forma giydiği dönemde olsun, kendisini kanıtlamış bir isim. Diğerleri gibi bu transferinde kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



Kaleci Şalk ise Türkiye'de her futbolcunun formasını giymek isteyeceği bir kulübe geldiğini ifade ederek, "Yeni sezonda Manisaspor forması giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Transferimin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Diğer takım arkadaşlarım gibi ben de Manisaspor'un hedeflerine katkı sağlamak için üzerime düşeni gerçekleştirmek için buradayım. Allah utandırmasın, herkes için hayırlısı olsun." diye konuştu.