Manisaspor'da Atilla İmzayı Attı

TFF 1'inci Ligi ekibi Manisaspor, bir süredir takımla antrenmanlara çıkan Batman Petrolspor'un sol beki Atilla Erel'i renklerine bağladı.



Tarık Almış Tesisleri'nde bugün Başkan Abdullah Mergen'le bir araya gelen 26 yaşındaki futbolcu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ön kamp çalışmasına katılan Atilla'yı teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer ettiklerini açıklayan Başkan Mergen, "Kendisi geçmiş sezonlardaki performansıyla da dikkat çeken bir isim. Manisaspor'a önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.



Manisaspor gibi büyük bir camianın parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Atilla Erel ise, "Bana duyulan güveni boşa çıkarmamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu. Futbola Avusturya'nın FAC Jugend takımında başlayan Atilla, daha sonra Rapid Wien ve Admira Wacker gibi önemli kulüplearin altyapılarında forma giydi. Türkiye'de Giresunspor, Diyarbekirspor, Hatayspor ve Çine Madranspor'da oynanan futbolcu, geçen sezon Batman'da 25 maçta görev yapıp 3 gol attı.



- Manisa