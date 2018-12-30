Manisalılar Yeni Yılın İlk Günü Kur'an Ziyafeti Yaşayacak

Manisa'da 2019 yılının ilk günü olan 1 Ocak Salı Günü Kur'an ziyafeti yaşanacak. İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen Kur'an ziyafeti 1 Ocak 2019 Salı günü saat 20.00'de Atatürk Spor Salonunda gerçekleşecek.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenecek olan programda ünlü hafızlar gönüllere dokunup, kulakların pasını silecek. Programda; Kosova Eminpaşa Camii İmam Hatibi Avrupa 3'üncüsü Davut Lezi, Edirne Selimiye Camii İmam Hatibi 2014 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Dünya 1'incisi Alpcan Çelik, Makedonya Zdunye Camii İmam Hatibi 2017 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Dünya 1'incisi Elyesa Asani, İzmir Balçova Yeşil Camii İmam Hatibi 2013 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Dünya 3'üncüsü Ahmet Yüksel, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencisi 2016 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bölge 2'ncisi Mehmet Gümüştepe, İlim Yayma Cemiyeti öğrencisi Manisa Yunusemre İmam Hatip Lisesi Mezunu Hafız Fatih Buhari Kösece ve Akhisar Hilaliye Kur'an kursu öğrencisi 2018 Hafızlık Yarışması Bölge 1'incisi Furkan Kaya Manisalılara Kur'an-ı Kerim ziyafeti verecek.

İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Recep Özgüvenç ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdür Vekili Mustafa Buldu yaptıkları açıklamayla Manisalılara Kur'an ziyafetine davet etti.

Buldu, "Böyle bir organizasyona bizim de ortak olmamızdan dolayı çok mutluyuz. Bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Umarım bizim gönül dünyamıza ışık tutar." dedi.

İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Recep Özgüvenç ise, "Bu sene 4'üncüsünü planladığımız Kur'an ziyafeti yine inşallah birbirinden güzel sesli hafızların, birbirinden güzel sesli Kur'an karileri, Kur'an tilavetiyle huzur ve maneviyat dolu bir gece düşünüyoruz. Peygamber Efendimiz sesinizi Kur'an ile güzelleştirin buyuruyor. Buraya gelecek olan karilerimiz seslerini Kur'an ile güzelleştirmiş, Kur'an-ı Kerim'i okumaktan zevk alan, onlar Kur'an-ı Kerim'i okurken dinleyenlerin huşu ve zevk ile dinledikleri bir ortamın oluşmasına katkı sağlayan birbirinden değerli karilerimiz Manisalı halkımızla buluşacaklar." diye konuştu.

Daha önce düzenlenen Kur'an ziyafeti programlarına halkın yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Özgüvenç, "Böylesine güzel bir programı icra ederken bize ciddi manada destek olan kurumlarımız var. Başta Gençlik ve İl Spor Müdürlüğümüze, Yunusemre ve Şehzadeler belediyelerimize, isminin açıklanmasını istemeyen kardeşlerimize bu programın hazırlanmasında sağladıkları katkılarından teşekkür ediyoruz. Peygamber Efendimiz, Kur'an-ı güzel seslilerden dinlemeyi severdi. Kendi ashabından İbni Mesud'un çok güzel sesi vardı. Peygamber Efendimiz zaman zaman Kur'an-ı Kerim okuması isterdi. Biz de Peygamber Efendimizin sünneti diye düşünerek halkımızın özellikle Manisalı kardeşlerimizin hafız yatağı diye bileceğimiz Manisamızın güzel sesli karilere değer vermesi münasebetiyle 4. kez Kur'an ziyafetiyle buluşturmayı arzu ediyoruz. Tüm kardeşlerimizi, tüm gönül dostlarını maneviyat dolu bir geceye davet ediyorum. 1 Ocak yılın ilk günün Kur'an ile dolu dolu geçirelim, huzurla geçirelim. İnşallah bütün yılımız da aynı şekilde huzur ve maneviyat dolu geçsin diye ümit ediyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA