Manisalı uzman onbaşı PENÇE-3 Harekatında şehit düştü Manisalı uzman onbaşı PENÇE-3 Harekatında şehit düştü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen PENÇE-3 Harekatı sırasında şehit düşen Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın ailesine acılı haber verildi.

Manisalı uzman onbaşı PENÇE-3 Harekatında şehit düştü

MANİSA - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen PENÇE-3 Harekatı sırasında şehit düşen Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın ailesine acılı haber verildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine şehit ateşi düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen PENÇE-3 Harekatı sırasında teröristlerce girilen çatışmada havan atışı nedeniyle Uzman Onbaşı Onur Karakaya şehit düştü. 22 yaşındaki Karakaya'nın annesi Ümmü Karakaya ile babası İbrahim Karakaya'ya acı haber verildi. Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Garnizon komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban ve resmi daire yetkilileri tarafından aile haber verilmesi sonrasında 112 Acil Servis ekipleri kapıda hazır bekletildi. Acılı haberin ardından babaocağına Türk Bayrağı asıldı. Öte yandan acılı aileye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Manisa İl Müdürlüğü psikologları da tarafından da destek verildi.

Kaynak: İHA