Manisa ve çevre illerde hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı
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Manisa ve çevre illerde hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı

11.12.2020 22:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:03
Manisa ve çevre illerde hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı

Manisa ve çevre illerde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Manisa ve çevre illerde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi 703 Sokak'taki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri, otomobillerine binmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.

Yapılan aramada 3 kişinin üzerlerinde bilezik, kolye, yüzük gibi ziynet eşyaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.G, S.Y. ve V.A'nın İzmir, Aydın ve Manisa'da 50'den fazla evden hırsızlık yaptığı tespit edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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