Manisa Valisi Karadeniz Selendi'de temaslarda bulundu
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Manisa Valisi Karadeniz Selendi'de temaslarda bulundu

Bir dizi ziyaretler ve incelemelerde bulunmak üzere Selendi ilçesine gelen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Selendi Kaymakamlığını ziyaret ederek Kula Kaymakamı ve Selendi Kaymakam Vekili Kemal Duru'dan ilçe hakkında brifing aldı.

Manisa Valisi Karadeniz Selendi'de temaslarda bulundu
01.09.2020 19:36 | Son Güncelleme: 01.09.2020 19:40

Bir dizi ziyaretler ve incelemelerde bulunmak üzere Selendi ilçesine gelen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Selendi Kaymakamlığını ziyaret ederek Kula Kaymakamı ve Selendi Kaymakam Vekili Kemal Duru'dan ilçe hakkında brifing aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Selendi Hükümet Konağı önünde Kaymakam Kemal Duru, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Jandarma Komutanı Ömer Can Çeri, Emniyet Amiri Metin Demirel ve daire amirleri tarafından karşılandı. Vali Yaşar Karadeniz, daha sonra Kaymakam Kemal Duru ve Belediye Başkanı Nurullah Savaş ile birebir görüştükten sonra, Kaymakamlık Toplantı Salonunda Kaymakam Duru'dan brifing aldı. İlçenin coğrafi ve geneli hakkında bilgi alan Vali Karadeniz, ilçedeki kurum müdürleri ile de görüştü.

Kaymakam Kemal Duru, Vali Yaşar Karadeniz'e ilçenin tanıtımı için yapılan içinde atlı ciriti, efesi, kilimi, kirazı ve bademi bulunan objeyi hediye etti.

Vali Karadeniz akşam saatlerinde ilçeden ayrıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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