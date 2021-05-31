Manisa Tarzanı, kabri başında anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa Tarzanı, kabri başında anıldı

Manisa Tarzanı, kabri başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'yi ölüm yıldönümünde mezarı başında andı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'yi ölüm yıldönümünde mezarı başında andı. Kabir başında dualar okunurken, Manisa Tarzanı'nın mezarına karanfil bırakıldı.

Manisa'nın ağaçlandırılmasında önemli rol oynayan ve Manisa Tarzanı olarak anılan Ahmet Bedevi, vefatının yıldönümü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Çatal Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı. Anma törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan katıldı. Manisa Tarzanı'nı anma konuşmasının ardından dualar edildi ve kabri başına karanfiller bırakıldı. - MANİSA

Manisa Tarzanı, kabri başında anıldı
Manisa Tarzanı, kabri başında anıldı
Manisa Tarzanı, kabri başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Antony Blinken Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Ebru Gündeş Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Nihat Özdemir Abdullah Avcı Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa Tarzanı, kabri başında anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 13:16:57. #1.14#

title