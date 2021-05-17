MANİSA OTOMOBİLLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 4 YARALI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde otomobille traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde otomobille traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, İzmir- Ankara Karayolu üzerinde bulunan Turgutlu Otobüs Terminali karşısında meydana geldi. İzmir yönüne giden Sedat Keskin'in (25) kullandığı 45 SA 1877 plakalı traktörün römorkuna, Muhammet Ay (37) yönetimindeki 34 CDT 548 plakalı otomobil çarptı. Ay yönetimindeki otomobil, yol kenarına savruldu. Her iki sürücü ile araçlarda yolcu olarak bulunan Büşra Altın (24) ve Mustafa Keskin (56) kazada yaralandı. Kazayı görenler sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza yerinde ilk müdahalede bulunduğu yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Ay'ın sağlık durumunun ağır, diğerlerinin iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yolun İzmir yönüne ulaşım, bir süre polis kontrolünde tek şeritten sağlandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı