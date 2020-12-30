Manisa'nın neyi meşhur? Manisa'nın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Manisa'nın nesi meşhur?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Manisa'nın neyi meşhur? Manisa'nın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Manisa'nın nesi meşhur?

30.12.2020 18:18 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:22
Manisa'nın neyi meşhur? Manisa'nın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Manisa'nın nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Manisa'nın nesi meşhur, neyi meşhur? Manisa'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Manisa'nın en meşhur içecekleri nelerdir? Manisa'nın en meşhur yemekleri, Manisa'nın en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Manisa'nın neyi meşhurdur, Manisa'nın nesi meşhur? Manisa'nın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

MANİSA'NIN NEYİ MEŞHUR?

Manisa ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  • Kulak Çorbası
  • Mantar Tatlısı
  • Salihli Odun Köftesi
  • Manisa Kebabı
  • Kula Güveci
  • Sura
  • Pideli Paça
  • Sinkonta
  • Şekerli Pide
  • Sultaniye Üzümü
  • Kapama
  • Şehzade Tatlısı

Manisa'nın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Engin Özkoç Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Hülya Avşar Burak Özçivit Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Vitor Hugo Fatih Terim Samet Aybaba Fırat Aydınus Halis Özkahya
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'nın neyi meşhur? Manisa'nın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Manisa'nın nesi meşhur? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 18:22:37. #1.14#
title