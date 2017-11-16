Manisa'nın Her Noktasına Maski'den Eşit Hizmet

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu'nun Ergenekon ve Selvilitepe mahalle muhtarlarının talebi üzerine devreye alınan 'Sumatik' cihazlarıyla, vatandaşların 7 gün 24 saat boyunca su faturası ödeme ve akıllı sayaç kartlarına su dolumu yapabilmelerini sağladı.



Manisa'nın 17 ilçesinde şehir merkezine uzak yerleşimlere kaliteli hizmet ulaştıran Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü,mahallelerden gelen 'Sumatik' taleplerine hızlı ve etkili cevaplar üretmeye devam ediyor. MASKİ, bu kapsamda yürüttüğü 'Sumatik' kurulumlarıyla son olarak Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe ve Ergenekon mahallelerinin yüzünü güldürdü. Muhtarlıklardan iletilen talep üzerine her iki mahallede de birer adet 'Sumatik' cihazı hizmete kazandırıldı. Mekanik sayaç abonelerinin fatura ödeme işlemlerini yapabilecekleri cihazlardan, akıllı sayaç kullanıcılarının da kartlarına bakiye ve kredi yüklemeleri gerçekleştirilebiliyor. MASKİ'nin hizmeti vatandaşın ayağına götüren uygulaması sayesinde, mahalle sakinlerinin ödeme ve dolum işlemleri için şehir merkezine gitme zorunluluğu ortadan kaldırılarak merkeze uzak yerleşimlerde ikamet eden vatandaşlara büyük kolaylık sağlandı.



Ergenekon Mahalle Muhtarı Arif Yaşar muhtarlıklara monte edilen 'Sumatik'ler ile birlikte vatandaşların su dolumu ve fatura ödemelerini diledikleri gün ve saatte yapabileceklerini ifade ederek, hizmetin tüm kesimlerine ulaştırılmasından duyulan memnuniyeti şu şekilde dile getirdi: "Mahallemiz yapısı itibarı ile şehir merkezinden biraz uzak konumda. Bu yüzden de özellikle akşamları su bittiğinde merkeze gidip dolum yapmak zor oluyordu. Tabi herkesin kendi aracıyla ulaşım imkanı da olmayınca bu işler daha da zor hale geliyordu. Dolayısıyla cihazın mahallemize gelmesinden halkımız çok memnun kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Turgutlu Belediye Başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürümüze çok teşekkür ederiz."



Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya ise, "Sumatik kurulunca mahalle sakinlerimiz büyük bir sevinç yaşadı diyebilirim. Mahallemiz büyük bir mahalle olduğundan ihtiyacımız da çoktu. Çok güzel bir hizmet oldu. Yapmış oldukları hizmetlerin hepsi için başkanlarımıza mahallem adına teşekkürlerimi sunarım" dedi. - MANİSA