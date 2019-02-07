Manisa Muharrem İnce: Atatürk'ün Partisine Küsülmez

Muharrem İnce: Atatürk'ün partisine küsülmez (2)

KIRKAĞAÇ KAVUNU HEDİYE EDİLDİ

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Salihli'deki programının ardından Kırkağaç ilçesine geçti. Muharrem İnce, partisinin Belediye Başkan adayı CHP'li Şerif Ozan İren'e destek istedi. İnce, CHP İlçe Başkanlığı'nda partililer tarafından karşılandı. Kendisine yörenin meşhur, Kırkağaç kavunu hediye edildi. İlçe teşkilatı önünde sandalye üzerine çıkarak halka seslenen İnce, "Şu sıralar Kırkağaç'tan söz edilmiyor, kavundan söz edilmiyor. Soğandan söz ediliyor. Bu seçimin sloganı olsa şöyle olurdu. 'Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, sakın oy verme seni soyana' derdim. Kavunu koklayarak, iktidarı yoklayarak anlayabilirsin. 17 senedir durum ortada, yerel seçimlerde tepkinizi sandıkta gösterin" dedi.

İnce, daha sonra halkla bir araya gelip başkan adayı İren için oy istedi.

Kaynak: DHA