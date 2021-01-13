Manisa merkezli 4 ilde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 3 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Manisa merkezli 4 ilde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 3 tutuklama

13.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:09
Manisa merkezli 4 ilde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 3 tutuklama

Manisa merkezli 4 ilde FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Manisa merkezli 4 ilde FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ'nün sözde güncel yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Manisa, İzmir, Aydın ve Adana'da hücre evi olarak kullanıldığı belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten F.M. ve M.D, örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir kurumun eski çalışanı S.D ile hücre evlerinde kalan S.Ö, A.Ö.K, S.I.Ü. ve E.A. gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda örgüte ait çok sayıda doküman, dijital materyal ve 40 bin dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan F.M, M.D ve S.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2 zanlı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk İlker Başbuğ Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Oğuzhan Koç Demet Şener Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa merkezli 4 ilde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 3 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 13:12:25. #1.15#
title