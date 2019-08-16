MANİSA Koynundaki kırkayakla sabahladı

16.08.2019 09:19

Koynundaki kırkayakla sabahladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Erbaş'ı akşam elinden kırkayak soktu. Kırkayağı gözden kaybeden, gittiği hastanede sabah taburcu olmaya hazırlanan Erbaş'ın karnının üstünde, gömlek düğmeleri arasındaki kırkayak fark edildi. Üstündeki kırkayağı yere düşürüp öldüren Erbaş, hayvanın tekrar sokmadığı anlaşılınca taburcu edildi.

Soğuksu Mahallesi Mektep Caddesi'nde yaşayan Mehmet Erbaş, geçen çarşamba akşamı evinin önünde otururken, yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki kırkayak elinden soktu. Zehrini Mehmet Erbaş'ın elinin üzerine bırakan kırkayak, gözden kayboldu. Acılar içinde kıvranan Erbaş, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gözlem altına alınan Erbaş, sabah taburcu edilecekken, ilginç bir olay yaşandı. Serumu çıkartılan Erbaş'ın yataktan kalkacağı sırada, kızı Zeynep Erbaş, babasının karın boşluğunda ve gömlek düğmelerinin arasındaki kırkayağı fark etti. Mehmet Erbaş, kırkayağı yere düşürüp, üzerine basarak öldürdü. Durum hastane personeline iletildi. Yapılan kontrolde kırkayağın tekrar sokmadığı belirlenince, Erbaş taburcu edildi.

Mehmet Erbaş, İlk kez böyle bir olay yaşadım. Vatandaşlarımıza özellikle yaz aylarında bu tür tehlikelere karşı uyanık olmalarını öneriyorum dedi.

Veteriner Hekim Ümit Sönmez ise, kırkayak, akrep veya arı gibi böcek sokmalarının yarattığı tehlikeye değinerek, Yaz aylarında çoğalıyorlar. Sokma durumlarında bir an önce tedavi uygulanmalıdır, aksi halde öldürebilir dedi.

Kaynak: DHA