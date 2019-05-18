Manisa Köprübaşı'nda Doluyla Karışık Yağmur Olumsuz Etkiledi

Köprübaşı'nda doluyla karışıkyağmur olumsuz etkiledi

MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde etkili olan doluyla karışık sağanak yağmur, ekili arazilerdeki ürünlere zarar verdi. Kentteki bir tavuk çiftliğinde ise 15 bin civciv ve tavuk telef oldu.

Köprübaşı'nda dün (cuma) saat 22.00 sıralarında sağanak yağmur başladı. Yaklaşık 30 dakika doluyla karışık yağan yağmur, 1 saat etkili oldu. Sağanak yağmur sonrası kentteki, Acıdere Deresi'nde taşkın oldu. Sokak ve caddeler suyla dolup taştı. Kent merkezindeki cadde ve sokaklar, arazilerden taşınan sularla çamura büründü. Zemin katta kalan bazı ev ve işyerlerinde de su baskını yaşandı. Gündoğdu Mahallesi'nde ise su altında kalan bir tavuk çiftliğindeki yaklaşık 15 bin civciv ve tavuk telef oldu. Sele kapılan bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Sağanak yağmur ve dolu yağışı sonrası, tarım arazilerindeki çilek, tütün, buğday ve arpa ekili alanlarda ayrıca zeytin ağaçlarında zarar oluştu.

Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu, yağış ve selin sadece ilçe merkezindeki tarım arazilerinde etkili olduğunu belirtti. İlçe merkezi dışındaki diğer kırsal kesimlerin etkilenmediğini belirten Sağıroğlu, 3 bin dönümde üretim yapılan çilekte bin dönümlük alanda zarar oluştuğunun görüldüğünü ifade etti. İlçede ana geçim kaynağı olan çilekte hasarın 10 milyon lirayı bulduğunu bildirdi. Buğday ve arpada ise 700 dönümlük alanda zararın olduğunu ifade etti. Sağıroğlu, "Hasarla ilgili afet ihbar formu oluşturarak Tarım ve Orman Bakanlığımıza rapor ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA