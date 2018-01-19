Manisa Kırkağaç'ın Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü
Kırkağaç'ın yüksek kesimleri beyaza büründüManisa'nın Kırkağaç ilçesinde yüksek kesimler, kar yağışının başlamasıyla beyaz örtüyle kaplandı.
Kırkağaç'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yüksek kesimler, kar yağışının başlamasıyla beyaz örtüyle kaplandı.
Çiftlik Mahallesi Osman Çavuş Mevkisi arasında etkisini gösteren kar yağışı, ormanlık alanı tamamen beyaza bürüdü. Ağaçlar ise kartpostallık manzarayı aratmadı. Yüksek kesimlerde sabah başlayan kar yağışı, akşam saatlerine kadar devam etti. Beyaz örtünün tadını çıkaran Kırkağaçlılar, kartopu oynadı, bol bol fotoğraf çektirdi.