: Manisa kendisine küfürlü mesaj atan kişiyi öldürdü

22.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:50

Kendisine küfürlü mesaj atan kişiyi öldürdü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, eski muhtar 65 yaşındaki Mustafa Demir, telefondan küfürlü mesaj attığı iddiasıyla tartıştığı Hüsnü Balmumcu'yu (54) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, bugün saat 16.20 sıralarında Keçeciler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Sarıbey Mahallesi'nin eski muhtarı çiftçi Mustafa Demir'e, Hüsnü Balmumcu cuma günü telefondan küfürlü mesaj yolladı. Demir ile yeğeni Döne Çakır, bugün çarşıda karşılaştığı Balmumcu'yla önce tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Demir ve Çakır, Balmumcu'yu darp etti. Bu sırada Demir belinden çıkardığı ruhsatlı tabancayla Balmumcu'ya ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Balmumcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Balmumcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, cinayet silahı elinde olan Demir ile yeğeni Döne Çakır'ı gözaltına aldı. Eski muhtarın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu