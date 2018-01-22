Manisa Kazada Ölen İkiz Kardeşler Son Yolculuklarına Uğurlandı

Kazada ölen ikiz kardeşler son yolculuklarına uğurlandı (2)

BABASI, İKİ KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Manisa'da 4 kişinin öldüğü trafik kazası kurbanları arasında yer alan ve otomobilde bulunan lise son sınıf öğrencisi Aleyna Savaş, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Kısık Camii'nde ikindide kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Aleyna Savaş'ın tabutunun üstüne duvak örtüldü. Cenaze töreninde anne Huriye Savaş ve baba Saim Savaş, ayakta durmakta zorlandı. Baba Savaş, kızının tabutuna bakarak gözyaşı döktü. Saim Yavaş'ın kalp hastası olduğu ve kızının ölüm haberini alınca iki kez kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Cenazede, Aleyna Savaş'ın sınıf arkadaşları da gözyaşlarına boğuldu. Kılınan namazın ardından Aleyna Savaş'ın cenazesi, babasının ve yakınlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Genç kız, Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ANNESİ CENAZEYE GELEMEDİ

Kazada ölenler arasında bulunan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ahsen Doğan'ın cenazesi de Muradiye Mahallesi İstasyon Camii'nden yine ikindide kaldırıldı. Kızının ölüm haberini alan anne Birgül Doğan, rahatsızlık geçirince cenaze namazına katılamadı. Fabrika işçisi baba Aziz Doğan ile erkek kardeşi Hasan Doğan, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Ahsen Doğan'ın tabutunun üzerine de duvak örtüldü. Cenaze namazında baba Aziz Doğan ayakta durmakta zorlandı. Kazada yaşamını yitiren Ahsen Doğan, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi.

Otomobildekilerin gezinti için İzmir'in Çiğli ilçesine gittikleri öğrenildi.