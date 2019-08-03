Manisa FK, Oğuz Kocabal'ı renklerine bağladı

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu bugün kendisini 2 yılığına Manisa FK'lı yapan imzayı attı.

Transfer sezonunun en hareketli takımlarından biri olan Manisa FK, Sakaryaspor'un 30 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Oğuz Kocabal'la Afyonkarahisar Korel Termal Otel'de bugün 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde hazır bulunan Manisa Futbol Kulübü CEO'su Levent Devrim, Oğuz Kocabal'ın kendisini ispatlamış bir futbolcu olduğunu söyleyerek, " Yeni sezon öncesinde takımımız hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Sakaryaspor'dan renklerimize bağladığımız Oğuz Kocabal'ın yeni takımı Manisa FK'ya şampiyonluk yolunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu transferin her iki taraf içinde hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kocabal, " Türk Futbolunda Adından Başarıyla Söz Ettirmeye Başlayan Manisa FK'ya Geldiğim İçin Çok Mutluyum"

Manisa Futbol Kulübünün, Sakaryaspor'dan renklerine bağladığı tecrübeli orta saha oyuncusu Oğuz Kocabal ise imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, " Manisa Futbol Kulübü, Türk futbolunda son dönemlerde adından başarıyla söz ettirmeye başladı. Kulübümüzün hedefleri çok büyük. Ben de hedefleri büyük olan bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Takımımın başarısı ve hedeflerine ulaşabilmesi için elimden gelenin çok daha fazlasını yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler