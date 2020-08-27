MANİSA FİYAT MANİSA'DA ALKIŞLARLA KARŞILANDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MANİSA FİYAT MANİSA'DA ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Bakan Pakdemirli kuru üzüm alım fiyatını 12,5 lira açıkladı (2)Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Giresun'dan canlı bağlantı ile katıldığı Manisa'daki Tarihi Kurşunlu Han'da gerçekleştirilen Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümünde 2020-2021 Sezonunun Açılışı ve Geleneksel İlk Çekirdeksiz...

27.08.2020 14:10 | Son Güncelleme: 27.08.2020 14:19

Bakan Pakdemirli kuru üzüm alım fiyatını 12,5 lira açıkladı (2)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Giresun'dan canlı bağlantı ile katıldığı Manisa'daki Tarihi Kurşunlu Han'da gerçekleştirilen Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümünde 2020-2021 Sezonunun Açılışı ve Geleneksel İlk Çekirdeksiz Kuru Üzüm Töreni'nde kuru üzümün alım fiyatını 9 numara için kilo başına 12,5 lira olarak açıklaması alkışlarla karşılandı. Açıklama sonrası Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ve üreticiler fiyattan memnun olduklarını söyledi. Bu yıl Manisa'da mevsim şartlarına göre çok iyi bir kaliteyi yakaladıklarını ifade eden Özkasap, Şu an hasat zamanımız devam ediyor. Geçen seneye göre yüzde 10 oranında rekoltede düşüklük var. Üreticilerimizin beklediği fiyatlar 11,5 ile 12 civarındaydı. Sayın Bakanımızın hesabı çok doğru yapan iyi bir ekonomist olarak fiyatı 12,5 lira olarak açıklamış olması, uygun bir fiyat oldu. İnşallah üreticimize ve tüccarımıza hayırlı olur. Herkesin bu ürünün bereketini görmesini biliyorum dedi.

ÜRETİCİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Törene katılan Manisalı kuru üzüm üreticilerinden Hasan Yavaş, Bakanımıza çok teşekkür ederiz. Fiyatlar umduğumuz gibi oldu. Allah razı olsun. Bunu beklemiyorduk. Bakanımız güzel bir fiyat verdi diye konuştu.

Bir başka üretici Mehmet Görgülü, Açıklanan fiyat çok güzel. Beklediğimizin üstünde bir fiyat geldi. Bakanımıza Allah razı olsun diyor, bütün üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizler 11- 11,5 lira olur diye düşünmüştük. 12,5 lira ise çok güzel bir fiyat. İnşallah bir dahaki seneye 15-16 lira bekliyoruz diye konuştu.

TEMSİLİ AÇIK ARTTIRMA YAPILDI

Öte yandan Manisa'da düzenlenen törende Pakdemirli'nin canlı bağlantısı devam ederken ilk ürün alımı için bir kilo üzerinden temsili açık arttırma yapıldı. Açık arttırmada ilk olarak 100 liradan açılış yapılırken, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz rakamı 150 TL'ye, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 250 TL'ye yükseltti. Giderek yükselen açık arttırmaya Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük de katılarak 2 bin TL fiyat verdi. Son fiyat ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 3 bin TL olarak açıklandı.

MANİSA FİYAT MANİSA'DA ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı Güncel
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Fotoğrafını kullanarak yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti Magazin
Fotoğrafını kullanarak yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti 3. Sayfa
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı yakarak öldürmüş 3. Sayfa
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı yakarak öldürmüş
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı 3. Sayfa
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor Yaşam
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
El freni inik unutulan araç denize uçtu
El freni inik unutulan araç denize uçtu
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Evlerine balkondan girmek isterken beton zemine düşen 2 kişi yaralandı
Evlerine balkondan girmek isterken beton zemine düşen 2 kişi yaralandı
Kocasının 'Kefenini giyin' diyerek tehdit ettiği kadın, eşine elektronik kelepçe takılmasını istiyor
Kocasının "Kefenini giyin" diyerek tehdit ettiği kadın, eşine elektronik kelepçe takılmasını istiyor
Cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak
Cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak
Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar
Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar
İşe giden kuyumcuyu soyan hırsızlar, 11 kilo altınla kayıplara karıştı
İşe giden kuyumcuyu soyan hırsızlar, 11 kilo altınla kayıplara karıştı
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Fenerbahçe'nin gündemindeki Zahavi, sarı lacivertlileri takip etmeye başladı
Fenerbahçe'nin gündemindeki Zahavi, sarı lacivertlileri takip etmeye başladı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis'in çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis'in çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Domuz avına çıkan talihsiz adam, arkadaşının kaza kurşunuyla can verdi
Domuz avına çıkan talihsiz adam, arkadaşının kaza kurşunuyla can verdi
İngiliz uçak üreticisi Rolls-Royce 5,4 milyar sterlin zarar açıkladı
İngiliz uçak üreticisi Rolls-Royce 5,4 milyar sterlin zarar açıkladı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Berat Albayrak Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Beren Saat Defne Samyeli Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Eddie Newton Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Anne Çocuk Eylül
Şu an buradasınız: MANİSA FİYAT MANİSA'DA ALKIŞLARLA KARŞILANDI - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 14:19:22. #1.15#
title