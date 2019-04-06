Manisa Devrilen Traktörün Altında Kalarak Öldü
Devrilen traktörün altında kalarak öldüManisa'nın Kula ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 76 yaşındaki İsmail Aydın yaşamını yitirdi.
Devrilen traktörün altında kalarak öldü
Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 76 yaşındaki İsmail Aydın yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörünün kasasına kaya parçaları yükleyen İsmail Aydın, toprak yolda yokuştan çıkarken direksiyon hakimiyetini yitirdi. Geriye kayan, ardından önü havaya kalkan traktör, devrildi. Traktörün altında kalan evli ve 3 çocuk babası çiftçi İsmail Aydın öldü. Aydın'ın cesedi, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA