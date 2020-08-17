Manisa'dan SOGEP'e sunulan 3 projeye hibe desteği AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı tarafından sunulan Manisa'ya ait 3 adet projenin tamamının onaylandığını ve hibe desteği almaya...

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı tarafından sunulan Manisa'ya ait 3 adet projenin tamamının onaylandığını ve hibe desteği almaya hak kazandığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı sonuçları açıklandı. Manisa'nın Zafer Kalkınma Ajansına sunduğu 3 proje destek almaya hak kazandı. Projelerin içeriğiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, "SOGEP kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı tarafından sunulan Manisa'mıza ait 3 adet projenin tamamı onaylanarak hibe desteği almaya hak kazandı. Bu başarılı sonuçlarla Zafer Kalkınma Ajansı, 12 toplam projeyle ajanslar arasında en fazla destek almaya hak kazanma başarısı ile 1. olan ajans ve görevlilerini tebrik ediyorum. Onay sürecindeki kararları nedeniyle Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a ve süreç boyunca proje geliştirme çalışmaları için desteğini esirgemeyen Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüze Manisa'mıza verdikleri önem nedeniyle teşekkür ederim. Kabul edilen ve SOGEP kapsamında destek alacağımız projelerimiz ile Manisa'nın Soma ilçesinde EÜAŞ'a ait 825 metrekare kapalı alana sahip atıl bir kamu binasında 4 kadın kooperatifi ilk kez bir araya getirilerek, 3 üretim atölyesinden oluşan üretim kampüsü kurulacaktır. Burada 291 kadına eğitim verilerek 42'sinin istihdamı sağlanacak, çalışan kadınların 10 çocuğuna bakım imkanı sunulacaktır. Yine Manisa OSB'de bulunan ve ulusal -uluslararası pek çok ödül almış olan Manisa OSB Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri (Z.E.K.İ) projesinin ikinci fazı olarak hayata geçirilecektir. İlk faz ile zihinsel engelli bireylerin Manisa OSB'de korumalı ve izole alanlarda çalışmaları sağlanmıştır. Projeye konu ikinci faz olan Z.E.K.İ projesi kapsamında ise zihinsel engellilerin çalışma hayatına entegrasyonu noktasında bir adım daha atılacak ve engelli bireyler ülkemizin önde gelen firmaları için engelli olmayan bireylerle aynı ortamda çalışarak Manisa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ülkemizin önde gelen firmaları için üretim yapacaklardır. Manisa'nın Demirci ilçesinde de soyma-kırma, boylama ve paketleme ünitelerinin yer alacağı bin ton kapasiteli ve ortak kullanım amaçlı Tarım Ürünleri Merkezi kurulacak ve ilçedeki 657 kadın çiftçinin üyesi olacağı Demirci Kadın Kooperatifi kurularak bu merkezin kadınlar tarafından işletilmesi sağlanacaktır" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA